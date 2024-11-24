Самый красивый спорт: как прошел турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» в Катаре

Фото, видео: Григоров Гавриил/ТАСС; 5-tv.ru

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Битва за медали и места на пьедестале продолжалась три соревновательных дня.

Ушла эпоха доминирования западной цивилизации, констатировал на этой неделе венгерский премьер Виктор Орбан. С ним можно поспорить о том, сколько длилось это доминирование. Но суть верная. Новые развивающиеся центры Евразии обретают свой голос.

БРИКС — первая попытка собрать их в хор. И контакты не ограничены исключительно импорто-экспортными отношениями. Развиваются культурные, научные, спортивные связи.

И России тут есть что показать, и есть чем гордиться. Художественная гимнастика — вид спорта, который зародился в России до революции, набрал невероятную популярность в советские годы по всему миру и где мы до сих пор законодатели моды.

Тому доказательство — четвертый Кубок по художественной гимнастике «Небесная грация». Его провели по приглашению принимающей стороны в столице Катара — Дохе. Собрались более 100 гимнасток из 25 стран мира. Корреспондент «Известий» Александр Мостославский — о празднике спорта и грации.

Участники и зрители четвертого Международного турнира «Кубок «Небесная грация» по праву считают эти соревнования одним из важнейших событий года в мировой художественной гимнастике!

«Я хочу поблагодарить всех, кто принял в нем участие. Спасибо вам, гимнастки! Вы показали свое мастерство и красоту художественной гимнастики! Спасибо вам, судьи, за сотрудничество. Отличная работа! Спасибо вам, олимпийские чемпионы, тренеры и почетные гости! Вы вложили свои силы, сердце и душу в наш вид спорта!» — сказала Алина Кабаева, Олимпийская чемпионка, Президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация».

Уровень участниц на этих Соревнованиях профессионалами оценивается как наивысший! Чего только стоят программы россиянки Марии Борисовой в столице Катара — Дохе. Она завоевала сразу три золотых медали, став лучшей в многоборье, с лентой и скакалкой.

«Да. Для меня это был как праздник такой. Очень положительные эмоции остались, особенно сейчас под конец!» — говорит гимнастка из России Мария Борисова.

Главная специфика этих соревнований — уникальные правила, разработанные в Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация». Эти стандарты сложней международных, но позволяют гимнастке максимально раскрыть свой потенциал, продемонстрировать возможности и мастерство, уверяют спортивные метры.

«Я сейчас смотрела новые программы „Небесной Грации“, я просто в восторге, мне очень понравилось! Так что правила работают и идут в правильном русле, в правильном направлении. Надеюсь, что мы тоже будем соответствовать», — рассказывает Ирина Лепарская, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Республики Беларусь.

А это выступает воспитанница Ирины Лепарской, белорусская гимнастка Алина Горносько. Своими сложнейшими программами покорила зрителей и судей этого турнира. Признается: самый любимый и вместе с тем самый трудный для нее предмет — скакалка.

«Один из самых сложных по выносливости, потому что, действительно, огромное количество прыжковых движений. Она постоянно в движении. Огромное количество манипуляций скакалки», — объясняет Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира по художественной гимнастике, Беларусь.

Кстати, Международная федерация гимнастики в 2011 году исключила из соревнований упражнение со скакалкой. Но два года назад, по инициативе Алины Кабаевой, «скакалку реабилитировали». Упражнения с этим предметом уверенно вошли в правила и программы Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация».

На этот Турнир приехало более ста спортсменок из двадцати пяти стран. Такое стало возможным благодаря Международной Ассоциации Клубов «Небесная грация», которая взяла на себя все расходы участников соревнований. Которые прошли на одной из лучших мировых Арен: «Эспайер дом», а рядом расположилась легендарная гостиница, где жили многие гости и участники нынешнего турнира.

Трехсотметровый отель-небоскрёб «Факел» — это настоящее чудо архитектурного и инженерного дизайна! На его крыше во время проведения крупных международных соревнований зажигают колоссальный факел, как это было во время Азиатских игр 2006 года. И катарцы надеются, что рано или поздно тут вспыхнет и Олимпийский огонь!

Среди гостей «Кубка «Небесная Грация» группа детей с особенностями развития из Татарстана. Практически все эти «солнечные малыши» занимаются художественной гимнастикой.

«Гимнастика — это сложно координационный вид спорта. Повышается уровень интеллектуального развития у детей сразу вместе с физическим развитием. Это дисциплинирует детей, интегрирует их в общество, интегрирует их в спорт и дает им цель в жизни!» — говорит Лира Тазетдинова, мама ребенка с ОВЗ. Центр инклюзивных проектов «Будь собой», Казань.

Олимпийская чемпионка поддерживает этих ребят и приглашала на фестиваль «Алина» и даже устраивала для них спортивные сборы на берегу Черного моря, в Международной Академии «Небесная грация».

Битва за медали и места на пьедестале продолжалась три соревновательных дня. Наши спортсменки оказались вне конкуренции. Например, в групповых упражнениях, которые впервые прошли в рамках этого турнира, золотую медаль завоевали россиянки из Нижнего Новгорода. Их выступление с мячами и лентами оказались вне конкуренции.

А в медальной копилке воспитанниц Академии «Небесная грация» одиннадцать наград разного достоинства.

«Мне очень понравилось на этом турнире, потому что приехали девочки за нас поболеть. Очень масштабно и очень круто!» — рассказывает Ксения Савинова, воспитанница Международной Академии «Небесная грация».

Золото за ленту получила Каролина Тарасова, Ксения Савинова — за булавы и обруч, а Кристина Войтенко стала лучшей со скакалкой и мячом.

«Я очень довольна своим тренерским коллективом, который работает с утра до вечера с этими детьми, их развивает, многому учит и не стесняются учиться у других. Поэтому, наверное, у нас сегодня получился такой прекрасный результат. Мы все одна команда!» — восторгается Алина Кабаева, Олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация».

Под стать прошедшему турниру и гала-концерт по завершению соревнований. Международная ассоциация клубов «Небесная грация» пригласила в Катар лучшие творческие коллективы и легендарных спортсменов из России! Вот, например, «Арабский номер», в котором солируют чемпионки мира Дина и Арина Аверины.

А ансамбль «Березка» исполнил перед арабской публикой свои легендарные танцевальные номера «Сударушка» и «Реченька».

Чеченские танцоры из ансамбля «Вайнах» поразили зрителей виртуозным номером с барабанами и зажигательной «Лезгинкой», которую исполнили вместе со спортсменками из Белоруссии и Киргизии.

И, конечно, «Яблочко», хит Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, заставил сердца зрителей биться быстрее.

Закончился этот незабываемый вечер флешмобом участниц турнира и легендарных гимнасток Лори Фанг, Александры Тимошенко, Юлии Барсуковой, Евгении Канаевой и Алины Кабаевой.