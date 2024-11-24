Делят на «своих» и «чужих»: ЮНЕСКО уличили в лицемерии по поводу убитых журналистов из РФ

Фото, видео: Устинов Денис/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Организация придерживается двойных стандартов в реагировании на погибших сотрудников СМИ.

В Большесолдатском районе Курской области погибла наша коллега-журналист — главный редактор местной «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Дрон атаковал автомобиль, в котором она ехала вместе с другой сотрудницей редакции и участковым полиции. Без матери остались двое несовершеннолетних детей.

Юлия Кузнецова пополнила и без того длинный список российских журналистов, погибших от действий украинских формирований. Только в этом году жертвами прицельных ударов ВСУ стали: Семен Еремин, наш коллега, военкор «Известий»; Валерий Кожин, оператор НТВ; Никита Цицаги, сотрудник NEWS.ru. Тяжелые ранения получили журналисты Алексей Ивлиев (НТВ) и Евгений Поддубный (ВГТРК). Но их как бы нет для международных структур, в том числе тех, кто обязан следить за судьбой журналистов и свободой СМИ.

Иначе как циничным нельзя назвать доклад ЮНЕСКО, подготовленный ее гендиректором Одри Азуле по итогам 2022 и 2023 годов. В нем много стенаний по погибшим журналистам — Палестины, Мексики, Украины. А про русских журналистов — ни слова! А как же Борис Максудов, который умер от ран в 2023 году после сброса ВСУ? А как же Владлен Татарский, которого взорвали в 2023 году по заказу СБУ? А как же Дарья Дугина, погибшая от рук украинских агентов в 2022 году?

Опять привычное деление на «своих» и «чужих», на «правильных» и «неправильных» журналистов. В данном случае правда восторжествовала, Россия выразила протест такому подходу и получила поддержку. ЮНЕСКО не приняла доклад своего директора. Будет переписывать.