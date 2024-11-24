Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Противник огрызается, но отходит, не выдерживая напора российских сил.

Прямо сейчас разворачивается другая операция, которая подается как чисто украинский креатив — вторжение в Курскую область. Но насколько волен был Киев в принятии такого решения? Если в какие-то Крынки заходили с благословения Лондона, то тут атака на российскую территорию, на Суджу, через которую опять же идет газовая труба на запад. Сдается, мы через пару лет услышим об истинных авторах этого мероприятия.

Наши войска продолжают операцию по зачистке приграничья от вражеских подразделений. На этой неделе Минобороны сообщило о полной ликвидации котла в районе Ольговской рощи. На самом деле там несколько лесных урочищ рядом, примерно в четырех километрах к югу от села Ольговка.

Было несколько попыток ВСУ деблокировать окруженцев извне и прорваться из кольца. Потери противника под четыре сотни человек ранеными, убитыми и взятыми в плен. Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева из приграничья.

С каждым днем шансы украинских боевиков уйти живыми из Курской области стремительно приближаются к нулю. Огневая точка боевиков под плотным огнем. Вражеский расчет несет потери, миномет уничтожен с первого залпа.

Вот так пошел беглый огонь по противнику, бьем все туда же, в район Малой Локни. Несколько минут, и все затихло. Расчет 810-й бригады морской пехоты сворачивает орудие, ждет следующий приказ.

Ночью боевики пытаются перебросить свои резервы, снабжение и боекомплект. Однако шансы это сделать минимальные.

«Они же боятся днем ездить. В основном ротируются по серой, чтобы не видно было, когда туман, но наши ребята наблюдают, дают цели, и мы наносим удар», — поясняет боец с позывным «Сойер».

Зачистка Курской области продолжается. Морпехи идут вперед, оставляя позади себя сожженную вражескую технику, уничтоженных боевиков и освобожденные села.

Это еще один поселок, который не так давно взяла под контроль 810-я бригада. Видим, что осталось от огневой точки боевиков ВСУ.

«Зашли двумя группами, взяли в клещи и выдавили противника. Они пытались откатиться чуть дальше», — рассказывает боец с позывным «Яша».

Когда боевики ВСУ поняли, что оборона рушится и село не удержать, начался массированный артобстрел. Били по всем домам без разбора.

По этому фрагменту забора можно понять, насколько ожесточенный был бой. За забором стояли боевики, получается, что отсюда их выбивали морпехи.

Сложно представить, на что рассчитывали боевики ВСУ, когда заходили в село. Шансов удержаться не было. Не помогла ни техника, ни поддержка ударных дронов.

«Одна группа шла по зеленке, а вторая группа по жилому массиву. Весь жилой массив был целый, и приходилось зачищать каждый дом», — продолжает позывной «Яша».

Населенный пункт давно отбит нашими войсками, тем не менее ударные дроны ВСУ никто не отменял.

Противник огрызается, но отходит к Судже, рассчитывая создать из города крепость и держать оборону столько, сколько сможет. Видимо, и здесь до последнего украинца.