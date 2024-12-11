Как Новый год встретишь, так его и проведешь: приметы на 31 декабря

Фото: 5-tv.ru

В эту праздничную ночь у всех есть возможность отпустить все старое и привнести в жизнь новое.

Новый год — один из самых любимых праздников россиян. К нему принято готовиться заранее, как минимум за месяц, а встречать с размахом.

В эту волшебную ночь у каждой семьи есть свои особенные традиции и приметы, благодаря которым создается комфортная и дружная атмосфера. Но существуют и более распространенные, к ним из года в год прибегают люди, чтобы себе обеспечить удачу и отвадить трудности.

Какие в России существуют самые известные новогодние обычаи, которые нужно сделать до наступления 2025-го — подробнее читайте в материале 5-tv.ru.

Генеральная уборка во всем доме

Фото: 5-tv.ru

Проводить тщательную уборку квартиры или дома было распространено в советское время. Из шкафов доставали посуду, чтобы протереть пыль, одежду стирали и аккуратно складывали. До блеска мыли полы, светильники и окна. Ковры выносили на улицу и вытряхивали.

Для многих это становилось делом привычки, и никто не задумывался об изначальном смысле. Во многом, конечно, чтобы привести в порядок дом, где за год могло накопиться много мусора. Но этому предшествует самая главная примета: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Если дома чисто, то значит весь следующий год в делах и на душе будет спокойно.

Однако некоторые люди делают иначе — не убираются и не особо заморачиваются с приготовлением еды. И это совершенно не из-за лени. Считается, что, проводя день в суматохе, человек, наоборот, тянет за собой похожее состояние и дальше. Поэтому лучше провести его неспешно и мирно, а все важные дела разобрать, например, за неделю до 31 декабря.

Тем более, по некоторым приметам, перед Новым годом нельзя выбрасывать мусор. Таким образом, человек выносит из дома удачу и благополучие.

Накрытый стол

Фото: 5-tv.ru

Возможно, многие помнят, когда в обычный день хотелось съесть что-то вкусное, а домочадцы кричат, что это на Новый год. И потом все эти продукты раскладывали на праздничном столе, который и так ломился от салатов и основных блюд. Обязательным атрибутом всегда была икра, дорогая рыба и какие-нибудь фрукты.

Принято встречать праздник на сытый желудок, чтобы в следующем году не чувствовать нужды и голода. В советское время не всю еду можно было купить в магазинах. Для этого приходилось либо отстоять огромную очередь, либо как-то договариваться со знакомыми, у которых имеются связи. Поэтому наличие чего-то непривычного и дорогого считалось хорошим признаком, значит, в будущем будет лучше, чем было.

Нарядная одежда

фото: 5-tv.ru

Перед тем, как сесть за стол, россияне привыкли сначала наводить марафет и доставать вечерний наряд. При этом нежелательно повторяться, каждый год должно быть что-то новое. Кто-то скажет — расточительство, а кто-то уверенно ответит — примета. Если встретить праздник в красивом платье или костюме, то о финансовой нужде можно позабыть.

Денежный дождь или монетка в кармане

Фото: 5-tv.ru

Удивительно, но это не самые распространенные традиции, чтобы привлечь к себе деньги. Тем не менее, попробовать привнести что-то новое никогда не поздно.

До полуночи стоит положить монетку в карман или держать при себе, чтобы в будущем достаток всегда сопутствовал человеку. Однако мнения расходятся. Одни уверены, что купюра должна быть крупная и бумажная, а другие — обычная монетка. В этом случае всегда можно попробовать оба варианта.

Кроме того, деньги прячут и среди елочных украшений. Существует примета — если среди игрушек спрятать крупную купюру, а потом сохранить ее на весь год, то это станет мощным талисманом для богатства.

Похожим образом действуют с шампанским. В бокал с игристым бросают пять копеек. Напиток выпивают, а монетку кладут в кошелек, чтобы там всегда водились деньги. Конечно, перед обрядом пятак лучше отмыть от грязи.

Также есть обычай «умываться» 1 января монетками, чтобы деньги весь год буквально «липли к рукам».

Сжечь бумажку и выпить шампанское

Фото: 5-tv.ru

Одна из самых известных традиций, которой не устают удивляться иностранцы. Под бой курантов следует написать на небольшой бумажке самое заветное желание. Сжечь ее над бокалом шампанского, чтобы пепел попал в напиток, и выпить его до дна. Это следует делать быстро, пока часы не успели пробить 12 часов ночи.

Желание следует правильно сформулировать, добавлять больше конкретики, когда оно должно исполниться, а также избегать использование отрицательной частицы «не». Например, вместо «Хочу никогда не болеть», лучше писать «Хочу всегда быть здоровым».

Чтобы точно успеть, можно держать перед собой на столе зажигалку, спички или зажженную свечу. Если ручка внезапно перестала писать, то полезно держать наготове карандаш. Палочка или шпажка тоже будет отличным помощником, если вдруг пепел начнет стремительно тонуть и придется размешать содержимое бокала.

Конечно, самый распространенный метод — выпить именно шампанское, но зачастую люди меняют привычные напитки на что-то другое. Например, сок или газировка.

Новая елочная игрушка

Фото: 5-tv.ru

Каждый год на праздничной елке должен появляться новый атрибут. Лучше всего, если на игрушке есть изображение животного-покровителя. К примеру, 2025-й будет годом Зеленой Древесной Змеи. Чтобы на протяжении 12 месяцев вам сопутствовала удача, необходимо повесить ее фигурку на елку или положить на праздничный стол.

Но тогда на елке не должны присутствовать статуэтки с врагами покровителя в дикой среде, чтобы не навлечь на себя беду. У змей это ежи и птицы.

Раздайте все свои долги

Фото: 5-tv.ru

Перед 31 декабря лучше не давать деньги в долг и не занимать. В противном случае, человек рискует привлечь ауру бедности и будет весь год мучиться с тем, чтобы расплатиться с другими. Рекомендуется в момент праздника быть как чистый лист, чтобы неудачи остались в прошлом, а в будущем только успех.

Ритуал по избавлению от негатива

С огнем связан и другой обычай по избавлению негатива и обиды. Для этого нужно взять рулон туалетной бумаги и написать все, что накопилось. Переживания, раздражения, разочарования и претензии.

Потом закрепить ненужный маленький мусор: бантики, нитки, перышки или фантики. Повесить на домашнюю одежду и походить пару часов, чтобы собрать энергетический хлам и негатив по всему дому, а после этого сжечь.

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