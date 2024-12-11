Скучать не придется: игры для взрослых и детей в новогоднюю ночь

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Весело провести время можно в любой компании.

Новый год — это не только богато накрытый стол, но и повод повеселиться. Неважно, какая у вас компания: большая или маленькая, с детьми или все уже взрослые. Ведь есть игры, в которых будет весело всем!

Новогодний эфир

Что нужно: карточки со словами.

Следует раздать подготовленные заранее карточки с набором рандомных, не связанных друг с другом слов. Главное, чтобы одно-два из них относились к Новому году. Участники игры должны придумать и рассказать полноценную новость, в которой упоминаются все слова из их списка. Победит тот, кто придумает самый забавный или оригинальный репортаж.

Нарядить вслепую

Что нужно: повязка для глаз, елочные игрушки.

Участникам игры завязывают глаза, выводят в середину комнаты, раздают игрушки. Игроки должны несколько раз покрутиться вокруг своей оси, а потом пойти в ту сторону, где, как им кажется, находится елка. Задача — повесить игрушку на дерево.

Сиамские близнецы

Что нужно: лента для связывания рук, любые предметы для заданий.

Игрокам нужно разбиться на пары. Правую руку одного участника связывают с левой другого. Цель — выполнить действие, которое придумает ведущий, не используя связанные руки, только свободные. Задания могут быть абсолютно разные: от оригами до овощной нарезки. Выигрывает та пара, которая сделает все точнее, аккуратнее или быстрее остальных.

Викторина

Что нужно: устройство для воспроизведения фильмов или музыки.

Участники должны угадать отрывки из новогодних фильмов, мультфильмов или песен. Можно разбиться на команды или соревноваться индивидуально. Выигрывают те, у кого будет больше угаданных произведений.

Новогодний бармен

Что нужно: ингредиенты для коктейля, повязка для глаз.

Игроку завязывают глаза, а бармен готовит и подает коктейль «незрячему» участнику. Задача — угадать содержимое напитка. Побеждает тот, кто распознает больше всего компонентов коктейля.

Танец на льдине

Что нужно: устройство для воспроизведения музыки, большой лист бумаги или газеты.

Участники делятся на пары, встают на разложенную на полу «льдину» (бумагу) и начинают танцевать. Пока играет музыка, им нельзя останавливаться или заступать за края игрового поля. Тот, кто нашил правило, выбывает.

Через какое-то время танцпол начинает «таять» — то есть ведущий складывает лист бумаги пополам и меняет мелодию. Выигрывает та пара, которая останется на «льдине» последней.

Шампаномания

Что нужно: глубокая тарелка, шампанское, фужеры, ложки.

Игрокам нужно наполнить свой фужер шампанским, которое уже находится в глубокой тарелке. Задача усложняется тем, что сделать это нужно ложкой. Выиграет тот, кто наполнит фужер первым.

Хоровод на одной ноге

Что нужно: устройство для воспроизведения музыки.

Участникам нужно встать в круг, если есть возможность, то можно возле елки. Игроки под музыку начинают прыгать друг за другом на одной ноге, пока мелодия не остановится. Тот, кто опускает или меняет ногу, выбывает. Выигрывает последний оставшийся.

Банка со «снежинками»

Что нужно: зубочистка, банка с консервированным горошком или кукурузой.

Игроки делятся на команды с равным числом участников. Каждому выдаются зубочистки и одна банка горошка или кукурузы на команду. Игрокам нужно съесть свое угощение быстрее соперников. Но вместо ложки или вилки придется использовать зубочистки. Кроме того, накалывать больше одной «снежинки» за раз нельзя.

Новогодние ассоциации

Игроки должны по очереди называть слова, связанные с Новым годом или зимой. Повторяться нельзя. Тот, кто не сможет придумать слово, выбывает.

Читай по губам

Что нужно: наушники, карточки со словами.

Одному участнику включают музыку в наушниках, другому показывают слово на карточке. Последний должен объяснить это с помощью жестов партнеру. Та пара, которая отгадает больше слов, выигрывает. Можно играть на время.

Кубики льда

Что нужно: кубики льда.

Нужно за ограниченное время растопить лед любым способом. Нельзя только колоть замороженную воду на кусочки и использовать огонь. Кто первый полностью растопит свой кубик, тот и победил.

Кто я?

Что нужно: стикеры, маркер.

Игроки загадывают друг другу персонажей или известных личностей, записывают их на стикерах и приклеивают на лоб соседу. Каждый участник должен угадать, кто написан на его бумажке. Для этого он задает остальным вопросы, на которые можно отвечать только «да» или «нет». Проигрывает тот, кто последним не отгадает своего героя.

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