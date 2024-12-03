«Начало нового цикла»: почему Новый год нужно встречать с монетой в кармане

Историк Белова: примета встречать Новый год с монетой пришла из азиатских стран

Фото: 5-tv.ru

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Эта традиция на праздничную ночь пришла прямиком из азиатских стран.

Новый год принято встречать с монеткой в кармане. Такая традиция пришла в Россию из азиатских стран. Об этом рассказала историк Ирина Белова в беседе с изданием «Мел».

С выражением «Как Новый год встретишь, так его и проведешь» связано множество обычаев. К примеру, накрывать пышный стол и надевать нарядную одежду. Считается, что благодаря этому следующий год человек проведет сыто и безбедно.

Оказывается, есть еще одна примета — в новогоднюю ночь следует держать в кармане или при себе монетку. Она пришла из азиатских стран, где монета является символом богатства.

«У многих народов есть амулеты и украшения из монет. В том же Китае монета — талисман и источник благополучия. Поэтому именно в Новый год она должна быть в кармане, ведь это начало нового цикла. А пустой карман, как пустое ведро, символ негативный», — рассказала эксперт.

Многие верят в денежные приметы, поскольку от денег зависит благополучие. Поэтому считается нежелательным свистеть в доме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, о каких подарках на Новый год мечтают россияне.