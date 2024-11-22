Превосходит все, что есть у Запада: военный эксперт рассказал о преимуществах «Орешника»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry; из открытых источников; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Новое российское оружие заставило «хозяев» Украины встрепенуться и начать переживать, а что будет дальше.

Баллистическая ракета «Орешник», при помощи которой Россия нанесла удар по украинскому предприятию «Южмаш» в Днепропетровске, превосходит все оружие, которое имеется у западных стран. Такое заявление в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это достаточно серьезный сигнал и для Украины, и для Вашингтона, и для Лондона, и Парижа, что у России новейшее оружие. Это оружие сегодня, с точки зрения разрушительной мощи и с точки зрения неуязвимости, превосходит все, что существует на Западе», — сказал Кнутов.

Он отметил, что скорость оружия достигает десять махов, а это означает, что ни одна система ПВО никакой страны не сможет ее перехватить.

Кроме того, эксперт обратил внимание на слова Путина о том, что ракета применялась в неядерном исполнении.

«Это говорит о том, что есть ядерная боеголовка для таких ракет», — добавил Кнутов.

Кнутов также объяснил и выбранную Россией цель — предприятие «Южмаш». По мнению эксперта причина в том, что там проводится достаточно серьезная работа по разработке оружия, имеется материально техническая база, а также мощнейшие подземные цехи. Нельзя исключать, что именно там создавалась ракета-носитель «Электрон», а также оперативно-тактическая ракета «Гром-2».

«Уничтожить эту цель с помощью простых крылатых ракет не так просто. Тем более такие объекты, как правило, защищены ПВО. Поэтому было принято решение применить новейшее наше оружие», — подытожил Кнутов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео удара «Орешника» по «Южмашу» в Днепропетровске.