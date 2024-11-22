В музее под Петербургом сожгли шалаш Ленина

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вандалов планируют найти с помощью камер и привлечь к ответственности.

В Ленинградской области сейчас разыскивают вандалов, которые этой ночью спалили знаменитый шалаш Владимира Ильича Ленина в Разливе. Музей находится на отшибе, никакой серьезной охраны там нет. Поэтому последствия возгорания обнаружились только утром. Единственное, что можно утверждать, пожар произошел не случайно. На улице сыро, идет дождь, так что загореться само по себе строение просто не могло.

«Сейчас все проверяем. Последние попытки поджога были в 1990-е годы, то есть более 20 лет наш шалаш не подвергался никаким нападкам», — вспоминает Наталья Коваленко, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» в Сестрорецке.

Понятно, что в результате пожара пострадал не оригинальный шалаш, в котором вождь пролетариата прятался от царской полиции. С той поры временное укрытие Ленина перестраивали уже десятки раз. Сейчас это, скорее, символ, а не реальный артефакт. Восстановят навес и в этот раз, но работы начнут только весной, ведь ближайшие несколько месяцев там все будет засыпано снегом.