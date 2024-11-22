Осознайте свою ценность: как перестать быть для мужчины «запасным вариантом»

Психолог Коэн: мужчина не ценит женщину, если она не интересна ему

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chris Robbins; 5-tv.ru

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Психолог-консультант Лена Коэн назвала пять признаков, с помощью которых возможно понять, что с вами не намерены строить серьезные отношения.

Психолог-консультант Лена Коэн в беседе с 5-tv.ru назвала пять признаков, с помощью которых можно понять, что мужчина не намерен строить серьезные отношения с женщиной.

Эмоции не имеют значения для партнера

В моменты, когда необходимо внимание или поддержка любимого, он не проявляет эмпатии, сочувствия. Это может стать первым сигналом.

В пример Коэн привела ситуацию, когда женщине плохо или она переживает, а ее «суженый-ряженый» не проявляет к проблеме интереса.

«Поглощенная» его жизнью, но не «включенная» в нее

Женщина постоянно участвует в жизни любимого, но только на уровне глубоких взаимных чувств и понимания. Это создает ощущение, что она является просто дополнением к нему, а не частью чего-то общего.

Состояние неопределенности с женской стороны

Если мужчина оставляет избранницу в неясности относительно отношений, это может быть психологическим манипулированием.

Когда мужчина избегает определения «мы» и создает ситуации, в которых представительница прекрасного пола не знает, как действовать в отношении его, то это создает состояние постоянного ожидания.

Потребности женщины остаются без внимания

Он избегает разговоров о будущем, не поддерживает начинания или планы женщины, если они не нравятся ему. Это подчеркивает тот факт, что он не готов уделять внимание тому, что важно для нее, потому что у него уже есть «основной» интерес или женщина, с которой он рассматривает более серьезные отношения.

Женщина как объект, а не субъект его жизни

Здесь дама как будто «встраивается» в жизнь возлюбленного, но не живет ей по-настоящему. Объяснить это просто — женщине не позволяют быть собой или ограничивают в том, чтобы проявлять свои чувства и интересы. Это говорит о том, что для него она как инструмент или удобная опция, нежели равный партнер.

Однако, несмотря на все «красные флаги» в отношениях, женщина продолжает в них находиться и терпеть подобное поведение. По словам психолога, это может быть связано с зависимостью, низкой самооценкой или опытом из прошлого. В этом случае женщина не осознает своей ценности и подстраивается под то, что ей предлагают.

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