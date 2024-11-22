Осознайте свою ценность: как перестать быть для мужчины «запасным вариантом»
Психолог Коэн: мужчина не ценит женщину, если она не интересна ему
Фото, видео: www.globallookpress.com/Chris Robbins; 5-tv.ru
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Психолог-консультант Лена Коэн назвала пять признаков, с помощью которых возможно понять, что с вами не намерены строить серьезные отношения.
Психолог-консультант Лена Коэн в беседе с 5-tv.ru назвала пять признаков, с помощью которых можно понять, что мужчина не намерен строить серьезные отношения с женщиной.
Эмоции не имеют значения для партнера
В моменты, когда необходимо внимание или поддержка любимого, он не проявляет эмпатии, сочувствия. Это может стать первым сигналом.
В пример Коэн привела ситуацию, когда женщине плохо или она переживает, а ее «суженый-ряженый» не проявляет к проблеме интереса.
«Поглощенная» его жизнью, но не «включенная» в нее
Женщина постоянно участвует в жизни любимого, но только на уровне глубоких взаимных чувств и понимания. Это создает ощущение, что она является просто дополнением к нему, а не частью чего-то общего.
Состояние неопределенности с женской стороны
Если мужчина оставляет избранницу в неясности относительно отношений, это может быть психологическим манипулированием.
Когда мужчина избегает определения «мы» и создает ситуации, в которых представительница прекрасного пола не знает, как действовать в отношении его, то это создает состояние постоянного ожидания.
Потребности женщины остаются без внимания
Он избегает разговоров о будущем, не поддерживает начинания или планы женщины, если они не нравятся ему. Это подчеркивает тот факт, что он не готов уделять внимание тому, что важно для нее, потому что у него уже есть «основной» интерес или женщина, с которой он рассматривает более серьезные отношения.
Женщина как объект, а не субъект его жизни
Здесь дама как будто «встраивается» в жизнь возлюбленного, но не живет ей по-настоящему. Объяснить это просто — женщине не позволяют быть собой или ограничивают в том, чтобы проявлять свои чувства и интересы. Это говорит о том, что для него она как инструмент или удобная опция, нежели равный партнер.
Однако, несмотря на все «красные флаги» в отношениях, женщина продолжает в них находиться и терпеть подобное поведение. По словам психолога, это может быть связано с зависимостью, низкой самооценкой или опытом из прошлого. В этом случае женщина не осознает своей ценности и подстраивается под то, что ей предлагают.
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