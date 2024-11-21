«Ответ всегда будет»: полное видео обращения Владимира Путина

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; 5-tv.ru

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Ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности стало применение системы «Орешник».

Новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью два-три километра в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам.

«Средств противодействия российским ракетам „Орешник“ сейчас нет», — сообщил российский лидер.

Россия всегда будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию, добавил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обратился к странам СНГ. Путин подчеркнул значимость и актуальность проблем, которые вынесены на обсуждение. От их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в странах СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижение интеграционных процессов. Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, отметил президент.