Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В мероприятии приняли участие Деды Морозы и Снегурочки из восьми федеральных округов РФ.

На Краснопресненской набережной в Москве состоялась церемония открытия «Елок новогодней России». Мероприятие провели на площадке Национального центра «Россия».

На церемонии собрались восемь пар самых любимых новогодних героев: Деды Морозы и Снегурочки. Каждая из них символизировала один из федеральных округов страны.

В качестве вспомогательного атрибута организаторы мероприятия нарядили восемь елок, которые так же украсили символикой российских регионов и областей.

В праздничной церемонии приняли участие как случайные прохожие, так и участники конкурса «Это у нас семейное». Несмотря на дождливую погоду в столице, на мероприятии царила по-настоящему новогодняя, сказочная атмосфера.

Под обратный счет Дедов Морозов и Снегурочек жители и гости Москвы зажгли яркие гирлянды на украшенных у входа в выставочный центр елках.

Ранее 5-tv.ru писал о дне рождения Деда Мороза, который традиционно отмечают 18 ноября. Считается, что именно в этот день в родном крае главного новогоднего героя в Великом Устюге начинается настоящая зимняя пора: холода усиливаются, а снег укрывает землю.