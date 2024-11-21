«Нашли кисту»: Хилькевич рассказала о проблемах со здоровьем у новорожденной дочки

У дочери Анны Хилькевич нашли кисту, которая вскоре сама рассосалась

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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О наличии опухоли актриса узнала, когда привезла ребенка в больницу на обследование.

У новорожденной дочери звезды сериала «Универ» Анны Хилькевич обнаружили кисту. Об этом актриса сообщила в личном блоге своим подписчикам.

Будучи уже опытной мамой, Хилькевич не пренебрегает медицинскими обследованиями своих детей. Актриса с первых дней жизни своей малышки следит за ее здоровьем и почти сразу после рождения отправилась с ней в больницу, где и узнала то, что повергнет в ужас любого родителя.

«У нас на УЗИ в роддоме нашли кисту у малютки…», — поделилась она.

Хилькевич сказала, что испытывала огромные переживания по этому поводу. К счастью, все обошлось, и вскоре новообразование рассосалось само.

«Сегодня я узнала, что она рассосалась. Я наконец-то выдохнула. Пусть все детки будут здоровы», — сказала артистка.

Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает троих дочерей: восьмилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и Оливию, появившуюся на свет 17 сентября 2024 года.

Артистка писала, что новорожденная девочка появилась на свет весом почти четыре килограмма и ростом 55 сантиметров. Пока что ей тяжело справляться с малышкой, но старшие дочки всегда ей помогают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич жалуется на свой вес после родов. Звезда «Универа» хочет вернуть себе прежнюю форму.