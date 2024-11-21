«Несколько лукавит»: адвокат Блиновской об итогах очередного судебного заседания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Главный бухгалтер блогера пытается уйти от ответственности по делу бывшей начальницы.

Бухгалтер, будучи свидетелем по делу блогера Елены Блиновской, пытается уйти от ответственности. Об этом заявила адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова.

В четверг, 21 ноября, в Савеловском районном суде Москвы состоялось очередное заседание по делу Блиновской. В комментарии 5-tv.ru адвокат блогера заявила, что свидетельница явно лукавит, говоря о степени вовлеченности начальницы в рассматриваемые судом действия.

«Вы все слышали, что свидетель явно уходит от своей собственной ответственности, являясь по факту главным бухгалтером и ссылаясь на то, что осуществлял некую операционную деятельность», — подчеркнула Сальникова.

По ее словам, в ходе слушания бухгалтер то и дело назвала какие-то имена и фамилии, а вот Блиновская в ее показаниях фигурировала лишь косвенно.

«Это имеет принципиальное значение, потому что суд при вынесении приговора должен оценить, какова роль человека, насколько он участвовал в совершении того или иного преступления. Мне кажется, что свидетель несколько лукавит», — считает адвокат.

Она также отметила, что свидетель фактически подтвердила, что «роль Елены не очень высока» в инкриминируемых ей преступлениях.

В чем обвиняют Блиновскую

Об уголовном деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Блогера предупредили, поэтому она попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться. Подозреваемая была оперативно задержана, при ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновскую обвиняют в совершении преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». 18 сентября суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Новый год продавщица «марафонов желаний» встретит за решеткой.

Часть элитной недвижимости и другого имущества, которое принадлежало Блиновской, адвокаты давно пытались продать, чтобы погасить ее долг перед государством. Часть денег выплатить действительно удалось, к примеру, в начале октября стало известно о продаже квартиры блогера в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, накопить долгов Блиновская успела больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что признанная банкротом Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае.