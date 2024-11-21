В Воронеже установили дорожный знак «Чмоки и поки»

Фото: Telegram/Госавтоинспекция Воронежской/гибдд.рф/r/36

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Это является напоминанием всем родителям за рулем авто о том, чтобы те не задерживались после высадки детей в школу.

В Воронеже установили необычный дорожный знак «Чмоки и поки». Об этом сообщила Госавтоинспекция России в своем Telegram-канале.

На нем можно увидеть изображение родителя, который выглядывает из окна машины, чтобы поцеловать своего ребенка.

Знак напоминает, что папе или маме нужно как можно быстрее высаживать школьника и ехать дальше, чтобы не создавать заторов на дороге.

Новый знак станет альтернативой старого, который назывался «Высадил и уехал», которую разработал дизайнер Артемий Лебедев. Вполне возможно, что этот вариант кто-то посчитал более грубым.

Для высадки детей будет использован бывший парковочный карман, который находится недалеко от школы № 108.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронеже дорожники не смогли сделать ровный тротуар. Вместо того, чтобы переделать работу, они просто положили побольше асфальта.