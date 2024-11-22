Пенсионерку, желавшую сделать отворот после приворота, обманули на 46 тысяч рублей

Фото: 5-tv.ru

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Мошенницей оказалась некая «Баба Таня», которую пострадавшая женщина нашла по объявлению в газете «Садовая жизнь».

В Алтайском крае пенсионерку обманули на 46 тысяч рублей, когда та пожелала сделать отворот мужчины. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Весной 2023 года 75-летняя женщина совершила любовный приворот по магической книге. Чары, судя по всему, сработали, но в октябре 2024 года пенсионерка передумала и решила сделать отворот.

Ради такой ответственной процедуры она решила обратиться к профессионалам, поэтому стала искать объявления в газете «Садовая жизнь». Позже женщина случайно наткнулась на объявление от некой «Бабы Тани» и решила позвонить по указанному номеру телефона.

«Баба Таня» взяла трубку и огласила сумму своих услуг: 33 тысячи рублей. Женщина совершила обряд, но пенсионерка не увидела никакого эффекта — любовные чары все так же работали.

Она снова позвонила «Бабе Тане», которая попросила дослать ей еще 13 тысяч рублей, чтобы провести повторный отворот. Когда ритуал опять не сработал, женщина в очередной раз связалась с волшебницей.

Та ей лишь сказала дослать еще девять тысяч рублей, но на этот раз заявительница отказалась. После этого гадалка перестала выходить на связь, в связи с чем пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

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