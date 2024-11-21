Сними шар и исполни мечту: в Москве стартовала «Елка желаний»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Заявки принимают от детей в возрасте от трех до 17 лет включительно.

В Москве сегодня дали торжественный старт одной из самых добрых акций на планете. Ежегодно она делает счастливыми тысячи ребят по всей России.

Каждый желающий может побывать в роли Снегурочки или Деда Мороза. Достаточно снять с елки шар и исполнить заветную мечту. А они очень разные: кто-то хочет новый велосипед, а кто-то — увидеть своими глазами Байкал или понаблюдать за стартом космического корабля.

Заявки принимают от детей в возрасте от трех до 17 лет включительно. Речь о тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Например, борется с болезнью.

Акцию проводят с 2018 года, и каждый раз к ней присоединяются знаменитые люди — артисты, спортсмены, политики.

Благодаря акции за все время удалось осчастливить примерно 213 тысяч ребят.

Елки желаний устанавливают в офисах компаний, а также в общественных пространствах — на площадках крупных мероприятий. Стать участником можно и онлайн — на портале акции «Елкажеланий.рф».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от переедания за новогодним столом спасут хлеб и маленькие порции. Об этом рассказал изданию NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, праздничное застолье лучше обеспечить ржаным хлебом. Он намного полезнее белого, достаточно сытный, но некалорийный. Кроме того, при наличии хлеба порции обычно меньше.