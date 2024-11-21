Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур

Фото, видео: 5-tv.ru

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Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС должна произойти 23 ноября в 17:36 по московскому времени.

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Об этом стало известно во время прямой трансляции на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Уточняется, что на борту грузового корабля находятся 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем Международной космической станции (МКС), а также 869 килограммов топлива для ее дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота, чтобы пополнить атмосферу станции.

Когда ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту, его полет к МКС продлится два дня. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС должна произойти 23 ноября в 17:36 по московскому времени. Согласно данным «Роскосмоса», грузовой корабль проведет на орбите 186 суток.

Ранее 5-tv.ru писал, что камеры небоскреба сняли МКС над Петербургом. Отличить МКС от самолетов, по словам экспертов, можно по траектории. Движется она с запада на восток, над южными горизонтами. Поймать МКС можно не только в Петербурге, но и в Москве и других городах.