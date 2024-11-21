«Жила по средствам»: Татьяна Брухунова рассказала о периоде безденежья

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Жена Евгения Петросяна не всегда могла позволить себе хорошие рестораны и дорогие наряды.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что когда-то ей пришлось пережить период безденежья. Подробностями знаменитость поделилась в своем блоге, отвечая на вопрос подписчика.

Сейчас Татьяна не испытывает нужды в финансах, ходит в хорошие рестораны и может себе позволить дорогостоящие наряды. Однако так было не всегда.

«У всех „понаехавших“ был такой период. Как справлялась? Жила по средствам и много работала», — рассказала Брухунова.

Подписчики также поинтересовались у Татьяны, где встретить достойного супруга. Звезда не стала игнорировать вопрос, однако ответила довольно расплывчато, посоветовав не заниматься поисками второй половинки слишком упорно. Лучше «отпустить ситуацию и жить в свое удовольствие». Если любить и уважать себя, то нужный человек обязательно появится, добавила Брухунова.

Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы несколько лет назад. В столице она работала PR-менеджером, после чего устроилась помощницей в Театр Эстрадных Миниатюр Евгения Петросяна.

В 2019 году Петросян и Брухунова поженились, однако прежде юмористу пришлось пережить сложный развод с Еленой Степаненко. На данный момент пара воспитывает двоих общих детей — сына Вагана и дочь Матильду.

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