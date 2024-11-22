«Сниму недорого»: рэпер Natan ищет квартиру

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Многие предполагают, что скандального артиста из квартиры выселила жена.

Рэпер Natan съехал с квартиры, в которой он жил в последнее время. Об этом музыкант сообщил на своей странице в соцсетях. Артист опубликовал видео, в котором он гуляет по улице с чемоданом.

«Сниму квартиру, недорого», — иронично подписал пост певец.

Подписчики прониклись сочувствием и тут же принялись предлагать Natan различные способы выхода из непростой ситуации. Кто-то обещал приютить артиста у себя, а кто-то отправлял его домой к знаменитой любовнице. Самая распространенная версия среди поклонников — певца из дома выгнала супруга Анастасия Шевцова.

В последнее время артист не сходит со страниц СМИ. Он, будучи участником реалити-шоу на выживание, закрутил роман сразу с двумя коллегами: блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой. Камеры операторов все эти перипетии в отношениях звезд, конечно, зафиксировали.

После того как стало известно о скандале, супруга Natan Анастасия заявила, что она не живет с ним уже месяц. Следовательно, разногласия в отношениях пары начались задолго до его участия в скандальном реалити-проекте. Жена артиста забрала двух сыновей и уехала на родину в Казахстан.

Natan обещал сделать все возможное, чтобы сохранить семью, но похоже, не вышло.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова высказалась о поведении Natan.