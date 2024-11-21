Счастливая мама? Директор Федункив рассказал, что происходит в ее жизни

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса пока не комментировала информацию СМИ о рождении ребенка.

Информация о том, что Марина Федункив стала мамой, не соответствует действительности. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил директор актрисы Игорь Ковалев.

Ранее портал Starhit.ru сообщал, что 53-летняя актриса впервые познала счастье материнства, это якобы случилось еще в октябре. Поклонники не скрывают радости и поздравляют любимого кумира. Но так ли это на самом деле? Сама Федункив пока никак не комментировала информацию про свою беременность и про рождение малыша, а вот ее директор явно не доволен подобными слухами.

«При всем уважении, спасибо, что не о комментарии про то, что на уличном заборе написано, просите рассказать», — сказал Ковалев.

Он добавил, что слухи не имеют ничего общего с действительностью. Федункив и ее супруг-итальянец предпочитают хранить молчание. Когда актриса выйдет на связь с аудиторией, директор не сообщил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федункив сделала шокирующее признание. По словам актрисы, отец и мать отказались от нее, когда ей было всего полгода.