Порядка 80% меда в российских магазинах не соответствует ГОСТу

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Продукцию проверяли по 16 показателям, включая достоверность маркировки и безопасность.

В торговых сетях 80% меда не соответствует ГОСТу. К такому неутешительному выводу пришли эксперты Роскачества по результатам контрольной закупки.

Одни бренды лишь смешивают сорта, при этом указывая на этикетке самый дорогой из них. Другие разливают то, что продуктом пчеловодства назвать нельзя. Это смесь из патоки, сахарного сиропа, ароматизаторов, а иногда и опасных канцерогенов.

Специалисты во время выбора меда рекомендуют в первую очередь обращать внимание на его внешний вид — на дне упаковки не должно быть осадка. Это верный признак, что в составе есть сомнительные добавки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскачество» проверит все 90 сертификационных центров, которые выдают документы о соответствии товара всем нормам и требованиям безопасности и качества.

Будут действовать методом «слепых» закупок, то есть под видом реальных заказчиков услуг.