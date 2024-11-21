Камеры небоскреба сняли МКС над Петербургом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roscosmos; 5-tv.ru

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Увидеть космическую станцию невооруженным глазом еще можно в течение недели.

Жители Петербурга увидели в небе над городом МКС. Заметить ее можно без биноклей и телескопов.

Явление также удалось снять камерам наблюдения на высотке «Лахта Центр».

Отличить МКС от самолетов, по словам экспертов, можно по траектории. Движется она с запада на восток, над южными горизонтами.

Для наблюдений есть еще неделя. Если, конечно, погода позволит. Поймать МКС можно не только в Петербурге, но и в Москве и других городах. График пролетов над конкретной точкой есть на mks-online.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Международная космическая станция буквально увернулась от столкновения. Об этом заявили в Роскосмосе.

На пути следования МКС оказалось скопление мусора. Поэтому экипажу пришлось скорректировать орбиту. Для этого запустили двигатель российского грузовика «Прогресс МС-28», он сейчас пристыкован к станции. За пять минут экипаж сместил ее на 800 метров и успешно избежал удара.