Российские средства ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украина получила это дальнобойное оружие от Великобритании.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты „Storm Shadow“ производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Прежде сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Позже в СМИ появилась информация, что аналогичное решение приняли власти Великобритании и Франции.

Бывший глава правящей Лейбористской партии Британии Джереми Корбин считает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен объяснить парламенту применение ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

К слову, снятие ограничений для Украины бить поставленным оружием вглубь России — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются непосредственно западные инструкторы. То есть фактически они дали разрешение сами себе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал разрешение США Киеву бить вглубь России.