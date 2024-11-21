Минюст США подал иск в суд с требованием к Google продать Chrome

Фото: 5-tv.ru

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Как отреагировали на это заявление представители американской компании?

Минюст США хочет через суд заставить компанию Google продать браузер Chrome. Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующий иск поступил в инстанцию в среду, 20 ноября. Ответчиком выступает холдинг Alphabet, которому принадлежит компания. Такие меры ведомство требует принять в целях борьбы с монополией в сфере онлайн-поиска.

«Незаконное поведение Google лишило конкурентов не только критически важных каналов сбыта, но и партнеров по сбыту, которые в противном случае могли бы обеспечить выход конкурентов на эти рынки новыми и инновационными способами», — говорится в иске.

Вместе с тем ведомство предлагает запретить Google повторно выходить на рынок браузеров на протяжении пяти лет, покупать конкурентов и заключать контракты по установке поисковой системы по умолчанию на мобильных телефонах. Также в иске говорится о продаже операционной системы Android и планах обязать Google делиться данными с конкурентами.

Такие требования Google назвала нарушением полномочий американского Минюста. Представители корпорации заявили, что реализация всех указанных в исковом заявлении ведомства пунктов нанесет серьезный ущерб.

До этого рассказывалось, что прокуроры 13 штатов США и округа Колумбия подали в суд на соцсеть TikTok из-за вреда детской психике. Соцсеть также обвинили в разработке специальной платежной системы для выманивания денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СНБО Украины обвинили Google Maps в «сливе» снимков расположения систем ВСУ. Требование к сервису срочно удалить фото не было удовлетворено.