«Лучший подарок»: певицу Риту Дакоту прооперировали в день рождения мужа

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/ritadakota; 5-tv.ru

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Артистка выбрала клинику в Стамбуле, где обследуется вместе с супругом.

Певицу Риту Дакоту прооперировали. Об этом сообщила сама артистка на своей странице в социальной сети.

Процедуру на желудке исполнительнице провели в день рождения ее мужа Федора Белогая. Супруги прибыли в Стамбул, чтобы обследоваться и в ближайшем будущем начать работать над тем, чтобы «иметь больше детей». А заодно решили вопрос с самочувствием певицы — Риту мучили боли в желудке.

«На самом деле, я настоял, чтобы мы делали эту операцию. Это самый лучший подарок будет», — поделился возлюбленный звезды.

У Дакоты уже есть дочь Мия от первого брака с музыкантом Владом Соколовским. С Федором артистка состоит в отношениях с 2020-го, а в мае прошлого года пара поженилась. Судя по всему, семья «созрела» для пополнения и решила подойти к этому вопросу ответственно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Соколовского прокомментировала фигуру Дакоты.

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