«Не могла дышать от страха»: возлюбленная Гуфа сообщила о нервном срыве

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

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Сейчас рэпер проходит лечение в рехабе, куда попал после потасовки в подмосковном банном комплексе.

Юная возлюбленная рэпера Гуфа тяжело переносит разлуку с избранником, который находится на лечении в одном из московских рехабов. У 26-летней Разият Салахавой участились панические атаки.

«Сегодня я осознала, что переживаю нервный срыв. Панические атаки стали частыми, и сегодня я столкнулась с особенно сильной, когда не могла дышать от страха», — написала девушка в своем блоге.

Артист на данный момент находится в реабилитационном центре. Там он оказался после инцидента в банном комплексе в Подмосковье. В ночь на 23 октября музыканта задержали за потасовку с братом владельца комплекса, который оказался полицейским. Было возбуждено уголовное дело. Наро-Фоминский городской суд Москвы 25 октября избрал в отношении рэпера меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Скандальная жизнь артиста напрямую отражается на его девушке. По словам Разият, ее атакуют и не дают прохода репортеры, а также давит общественность.

«Весь этот хаос эмоций только усугубил мое состояние, и я чувствую, как нервы сдают», — сообщила девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что позволяет ли суд вести рэперу Гуфу гастрольную деятельность.