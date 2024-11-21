«Ювелирная точность»: ВС РФ уничтожили переправу ВСУ через Северский Донец

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные разнесли транспортный узел противника одним ракетным ударом.

Российские войска одним ракетным ударом уничтожили понтонную переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Северский Донец. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Ювелирная точность: понтонная переправа ВСУ через Северский Донец уничтожена ударом ракеты», — отметили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В Минобороны также сообщили, что уничтожение транспортного узла противника произошло на краснолиманском направлении.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых Су-34 уничтожил боевую технику ВСУ.