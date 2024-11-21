Магнитная буря 22 ноября: чего ждать метеозависимым

Фото: 5-tv.ru

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Здоровье некоторых людей может пошатнуться.

Магнитная буря может обрушиться на Землю 22 ноября, передают URA.RU эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным аналитиков, в последние дни ситуация в магнитосфере планеты была благоприятной, то есть уровень солнечного излучения был в пределах нормы. Однако 22 ноября обстановка ухудшается. Возможность бурь вырастет до 15%, но они не будут сильными.

После этого до конца ноября сильных магнитных штормов не предвидится. И только 1 декабря индекс геомагнитной активности может подняться до четырех баллов из десяти.

Часто из-за магнитных бурь, которые возникают вследствие вспышек на Солнце, у людей ухудшается состояние и самочувствие. Особенно у стариков и у людей с болезнями сердца и сосудов.

Чтобы справиться с головными болями, слабостью и головокружением, нужно больше отдыхать и соблюдать режим дня. Если же плохое самочувствие не проходит, а только усугубляется, то следует обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что москвичей предупредили о формировании снежного покрова, высота которого уже составляет до двух сантиметров.