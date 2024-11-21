Фото: Lewis Joly/ТАСС

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Прежде сообщалось, что Лондон якобы разрешил использовать поставляемое Киеву дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен объяснить парламенту, применялись ли ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом заявил экс-лидер правящей Лейбористской партии Британии Джереми Корбин на своей странице в соцсети X.

«Премьер-министр должен немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами. Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой», — написал он.

В своем призыве Корбин подчеркнул, что британцы должны знать, насколько велик риск для их безопасности. Он также отметил: если ракеты действительно применялись для ударов вглубь РФ, то почему это происходило без одобрения парламента.

Удары ВСУ западным оружием по России

Прежде сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Позже в СМИ появилась информация, что аналогичное решение приняли власти Великобритании и Франции.

К слову, снятие ограничений для Украины бить поставленным оружием вглубь России — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются непосредственно западные инструкторы. То есть фактически они дали разрешение сами себе.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Bloomberg сообщил о первом ударе ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ вглубь России.