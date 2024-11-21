Самый дорогой в мире: в Нью-Йорке банан продали за 6,2 миллиона долларов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Фрукт приклеен скотчем к стене.

На аукционе в Нью-Йорке продали самый дорогой в мире банан. Современный арт-объект придумал итальянский художник. В основе инсталляции — самый обыкновенный фрукт из супермаркета, приклеенный к стене армированным скотчем.

Изначально его оценили в миллион долларов, но в ходе торгов стоимость экспоната возросла в шесть раз. Новый владелец уже рассказал, что сделает с бананом — он его просто съест. Но если захочет восстановить инсталляцию дома, то может воспользоваться сертификатом с инструкцией. В ней сказано, на какой высоте и под каким углом повесить на стене другой банан.

Автор инсталляции с бананом под названием Comedian — художник Маурицио Каттелан под названием Comedian.

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