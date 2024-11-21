Скупой платит дважды: в России растет рынок «серых» смартфонов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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С нарушениями законодательства ввозят каждый третий гаджет.

В России растет рынок так называемых «серых» смартфонов. Это гаджеты, которые ввезли в страну, уклоняясь от уплаты налогов и пошлин. То есть, фактически незаконно.

Как выяснили «Известия», сейчас это каждый третий смартфон. А количество дел, возбужденных таможенными органами, за два года выросло в шесть раз.

Эксперты в свою очередь предупреждают о рисках. Приобретая «серые» смартфоны, высока вероятность получить подделку. Кроме того, на такие гаджеты не дают гарантий. Поэтому покупатель никак не застрахован от поломок и технического брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские банки готовят к запуску новую систему оплаты покупок через Bluetooth с помощью мобильных приложений. Такой аналог Apple Pay «Сбер» планирует опробовать во второй половине 2025 года.

Как сообщается в материале «Известий», с ним можно будет платить простым касанием смартфона к терминалу. Программа будет работать вне зависимости от операционной системы устройства — Android или iOS. Терминалы «Сбера» совместимы с этой технологией — оплата может проходить через Bluetooth с помощью мобильных приложений покупателей.