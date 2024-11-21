«Безответственное решение»: Фицо раскритиковал разрешение США Киеву бить вглубь России

Фото, видео: www.globallookpress.com/Defense Ministry; 5-tv.ru

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Премьер-министр Словакии заявил об эскалации конфликта.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал разрешение США Киеву на удары вглубь территории России. По словам политика, это доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на Украине.

«Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное. Вы правда думаете, что несколько каких-то ракет дальнего радиуса, которые приведут к остановке любых попыток вести переговоры о мире, изменят военное соотношение?» — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Стоит отметить, что бить дальнобойным оружием вглубь территории России Запад, по сути, разрешает самому себе, поскольку обслуживанием ракет и их наведением занимаются специалисты НАТО.

Шесть ATACMS уже выпустили по Брянской области. А накануне, опасаясь ответного удара, в Киеве закрыли посольства сразу несколько стран — в первую очередь США, а за ними Италия, Испания, Греция, Португалия и Канада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен объяснить парламенту, применялись ли ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом заявил экс-лидер правящей Лейбористской партии Британии Джереми Корбин на своей странице в соцсети X.