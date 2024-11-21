«Жить без него не может»: врачи о самых известных мифах про кофе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Существует несколько утверждений о пользе и вреде этого напитка. Какие из них правдивы, а с чем можно поспорить?

Чрезмерное употребление кофе может привести к серьезной зависимости. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, популярный напиток не улучшит самочувствие и не избавит от проблем с сердечно-сосудистой системой вопреки популярному мифу.

Три чашки кофе от проблем с сердцем

Британские и венгерские исследователи заявили, что примерно три чашки кофе в день смогут снизить вероятность развития проблем с сердцем в будущем. Ученые полагают, что в таком случае риск смерти от недуга снижается на 21%, а возможность заполучить диабет второго типа — на четверть.

Однако по словам Кондрахина, все не так однозначно. В первую очередь, стоит обращать внимание на объем потребляемой порции. В Европе, например, принято подавать напиток в чашках не более 50 миллилитров. В России объем стакана в кофейне— 200-250 миллилитров, что превышает допустимую норму.

Даже если емкость не окажется слишком большой, польза кофе может вызывать оправданные сомнения. Дело в том, что популярный напиток является стимулятором, способным активно влиять на организм, в том числе и на сердечно-сосудистую систему.

«Нельзя сказать, что кофе полностью нас может каким-то образом спасти от сердечно-сосудистых заболеваний. Не сказал бы. Хотя у кофе есть определенные положительные модули», — уверен эксперт.

В качестве примера врач привел профилактику болезни Альцгеймера. Кофеин, «взаимодействуя» с заболеванием, может оказывать нетипичное, позитивное влияние на организм человека.

5-tv.ru

Фото, видео: 5-tv.ru

Кофе и энергетик

Существуют также убеждения, что совмещение кофе и энергетических напитков, содержащих в себе бодрящие компоненты, — прекрасный способ проснуться и подзарядиться. Но с другой стороны, высок риск «попрощаться» с нормальным сердцебиением и спокойным состоянием.

Специалист подчеркнул, что проблемы с сердечно-сосудистой системой при употреблении «ядреной» смеси начнутся не сразу. Правда, достаточно скоро «любитель бодрости» разовьет у себя серьезную зависимость, способную в будущем привести к серьезным последствиям и даже гибели.

«Мы можем с вами говорить о том, что превращаемся в кофеманов, и вынуждены потихонечку увеличивать концентрацию кофе. Дальше это приведет к тому, что человек просто в один прекрасный момент поймет, что он без кофе жить не может», — сказал Кондрахин.

Со временем начнет страдать сердечно-сосудистая система, не подготовленная к большому количеству кофеина. Кроме того, в состоянии постоянного перевозбуждения будет находиться и ЦНС.

Также врач подчеркнул, что кофеин может привести к временному повышению уровня сахара в крови. Потребление крепкого напитка способствует повышению сахара, а энергетики, в последнее время «совмещающиеся» с кофе, содержат огромное количество подсластителей. Такая «связка» рано или поздно точно приведет к развитию сахарного диабета.

Кофе противостоит алкоголю?

Также некоторые зарубежные ученые утверждают, что кофеин способен противодействовать некоторым эффектам алкоголя, тем самым снижая вероятность возникновения зависимости от спиртного. Врач-психиатр, нарколог Владимир Каторгин в разговоре с 5-tv.ru подчеркнул, что кофе относится к разряду биологически активных стимуляторов.

По его словам, кофеин обладает стимулирующим эффектом и наряду с алкоголем увеличивает в организме количество дофамина, защищая мозг от стресса и тревоги. То есть кофе в какой-то степени действительно может стать заменой спиртным напиткам.

«Если кто-то употребляет большое количество или небольшое количество кофе, и у него нет необходимости употреблять или в меньшем количестве употреблять алкоголь — возможно здесь есть связка, очень интересная, очень тонкая, которая, конечно, требует доработки», — отметил врач.

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