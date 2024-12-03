От классического до современного: рецепты салата «Оливье»

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Как разнообразить главное блюдо на новогоднем столе?

Самый традиционный новогодний салат «Оливье» бывает разным: с яблоком или даже рыбой. Об этом рассказал изданию РИА Новости известный столичный шеф-повар Анатолий Селезнев.

Эксперт вспомнил историю создания блюда французским кулинаром Люсьеном Оливье. По задумке повара, ингредиенты должны были подаваться отдельно друг от друга, но посетители ресторана все просто все смешивали.

Салат Люсьена в первозданном виде отличался от того классического варианта, который многие знают сегодня, уверяет специалист. В него входили филе рябчиков, раковые шейки, отварной телячий язык, каперсы, соевая паста и соус, по составу близкий к майонезу. Все остальное — это привычные нам картофель, яйца, огурцы.

Советский период превратил ресторанное блюдо в более доступный и простой салат. Именно в то время «Оливье» приобрел свою классическую форму. Однако многие хозяйки прибегают к экспериментам, заменяя колбасу на разные виды мяса или добавляя яблоко.

Рецепт советского «Оливье»

Ингредиенты

Две-три отварные картошки;

Одна отварная морковь;

300 граммов докторской колбасы;

Два-три сваренных вкрутую яйца;

Примерно 400 граммов консервированного зеленого горошка;

Два-три соленых или маринованных огурца;

Зеленый лук;

Укроп;

Две-три столовые ложки майонеза.

Способ приготовления

Все ингредиенты порезать на кубики, добавить соль по вкусу, заправить майонезом и тщательно перемешать.

В наше время нередко можно встретить варианты с рыбой. Сам Селезнев, например, на свой новогодний стол готовит салат с копченым угрем и щучьей икрой.

Рецепт «Оливье» с копченым угрем:

Ингредиенты

Две отваренные картошки;

Одна отварная морковь;

200-300 граммов копченого угря;

Один свежий огурец;

Три-четыре столовые ложки замороженного зеленого горошка;

Лук-сибулет или шнитт-лук;

Три-четыре перепелиных яйца;

Три-четыре чайные ложки щучьей икры;

Розмарин, мята, базилик, тимьян.

Способ приготовления

Картофель и лук отварить, нашинковать на кубики. Угорь нарезать тонкими ломтиками, а лук и огурец — соломкой. Горошек бланшировать две-три минуты в подсоленной воде, после откинуть на дуршлаг. Все смешать, добавить майонез. Перепелиные яйца порезать на две части, выложить сверху. Получившееся блюдо украсить икрой и зеленью.

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