В России планируют запустить полноценный аналог Apple Pay в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Банки работают над созданием механизма оплаты через Bluetooth.

Российские банки готовят к запуску новую систему оплаты покупок через Bluetooth с помощью мобильных приложений. Такой аналог Apple Pay «Сбер» планирует опробовать во второй половине 2025 года. Как сообщается в материале «Известий», с ним можно будет платить простым касанием смартфона к терминалу. Программа будет работать вне зависимости от операционной системы устройства — Android или iOS. Терминалы «Сбера» совместимы с этой технологией — оплата может проходить через Bluetooth с помощью мобильных приложений покупателей, уточнил Дмитрий Малых.

Подобную технологию «Волна» этой осенью начали разрабатывать представители Национальной системы платежных карт (НСПК). Этот бесконтактный способ оплаты тоже будет доступен пользователям любых мобильных устройств — от iPhone до любого варианта техники на базе Android. В банках «Дом. РФ», «Новиком» и «Зенит» заявили о готовности протестировать «Волну».

Расчет с помощью Bluetooth предполагает установление защищенного соединения между устройством покупателя и терминалом. Тот же Apple Pay работает за счет NFC, а Bluetooth более гибкий и обладает большей дальностью действия. Чтобы гарантировать безопасность технологии, создатели планируют внедрить токенизацию и новые стандарты шифрования. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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