Более половины жителей Украины хотят как можно скорее заключить мир с РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Люди устали от конфликта и абсолютной неуверенности в будущем своей страны.

Более половины граждан Украины хотят, чтобы Киев и Москва заключили мирный договор и прекратили конфликт в ближайшее время. Об этом говорят результаты очередного исследования американской компании Gallup (американского института общественного мнения, основанного профессором-социологом Джорджем Гэллапом), ее представители провели опрос среди населения. И выяснили, насколько люди устали от военных действий и туманных перспектив, ведь в будущем страны они не уверены.

«Согласно последним опросам Gallup, проведенным на Украине в августе и октябре 2024 года, в среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее договорилась о прекращении войны. Почти четверо из десяти украинцев (38%) считают, что их страна должна продолжать сражаться до победы», — сказано в материале Gallup.

Авторы подчеркивают, что два года назад, в первые несколько месяцев военного противостояния, 73% опрошенных выступали за боевые действия, в 2023-м показатель снизился и составил 63%, а за мирное урегулирование выступили 27% респондентов.

Эксперты уточняют, что уровень поддержки продолжающейся борьбы падает по всей стране. Значительная часть украинцев, желающих переговоров о быстром прекращении войны, готовы к территориальным уступкам ради этого. Даже среди поддерживающих «борьбу до победы» звучат мнения, что их представление о как таковой «победе» меняется.

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