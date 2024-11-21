Военная хитрость: бойцы РФ придумали новый способ защиты от дронов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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ЗРК «Бук» — лакомый кусочек для националистов, но добраться до этого комплекса для них слишком сложная задача. А все благодаря смекалке наших военных.

В ДНР продолжается активное наступление на Курахово. Освобождение этого хорошо укрепленного района позволит парализовать логистику ВСУ на донбасском направлении. Наши штурмовые отряды поддерживает артиллерия и боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук». Они с высокой точностью уничтожают воздушные цели. Украинские националисты буквально ведут охоту на каждую такую машину. Но российские военные придумали, как обмануть противника. Все расскажет корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

По радио дают команду начать работу. На поле выезжает установка «Бук-М2». Ракеты готовят к пуску. Находиться в радиусе 100 километров тут же становится смертельно опасно для авиации противника.

Установки «Бук» средней дальности — сейчас одни из самых востребованных систем ПВО на фронте. Они прикрывают наших солдат от так называемых «опасностей переднего края» — атак украинских самолетов, ударов ракет HIMARS, беспилотников и планирующих авиабомб. Гвардии капитан Исмагилов спланировал и с помощью «Бука» реализовал засаду на низколетящий вертолет.

«Приходилось прятать машины, чтобы противник не обнаружил, выставили машины в самое неудобное место для них, они не ожидали, что мы там находимся. И все, уничтожили цель», — говорит командир зенитной ракетной батареи Мурад Исмагилов.

Во время наступления под Курахово и Селидово, «Буки» постоянно сбивают ракеты, которыми ВСУ пытаются осложнить логистику или подвоз боеприпасов. Из-за этого ЗРК сами стали приоритетной целью для врагов.

Раньше противник пытался достать их теми же ракетами. Но сейчас боеприпасов у противника поубавилось, и в ход идут FPV-дроны, с которыми наши бойцы легко справляются

«Встаем в обычную стойку, следим за небом. Как только появилась — сразу», — рассказывает российский боец.

Так и работают вместе: «Бук» уничтожает большие цели, а бойцы с ружьями — беспилотники-камикадзе. И если раньше такая группа передвигалась пешком или на бронетехнике, то сейчас на специальных багги.

А если и эти меры не сработают, то для врага подготовили фальшивые «Буки», которые уже появились в прифронтовых лесополосах. С высоты птичьего полета их совершенно не отличить от реальных.

Пять минут назад мы проезжали мимо этой машины и не поняли, что этот «Бук» ненастоящий. А вот если подойти к нему вплотную и постучать… Он почти целиком сделан из фанеры.

В любую минуту обманка готова принять на себя удары ракет и FPV-дронов противника. Военную хитрость никто не отменял и она успешно работает под Донецком.