Брюс Уиллис призвал экс-супругу Деми Мур завершить карьеру

Фото: www.globallookpress.com/face to face

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По мнению бывшего мужа, в жизни голливудской звезды неправильно расставлены жизненные приоритеты.

Страдающий деменцией американский актер Брюс Уиллис считает, что у его бывшей супруги Деми Мур неверно расставлены жизненные приоритеты. В 62 года она все еще нарасхват, недавно большого успеха добилась очередная картина «Субстанция» с ее участием. Но, по мнению Уиллиса, артистке надо бросить карьеру, чтобы освободить время для общения с семьей.

Близкие Деми Мур не рады ее востребованности, так как лишены внимания. В то же время сама она пытается извлечь максимум выгоды из проснувшегося интереса к ее персоне — неясно, как долго это продлится. Актриса очень близка с экс-супругом, а также с его новой женой и детьми. Долгое отсутствие Мур негативно влияет на его состояние. Не хватает ее и годовалой внучке Луэтте. Поэтому семья хочет, чтобы Деми отказалась от части проектов.

«У Брюса все еще бывают моменты ясности. Он призвал Деми не отказываться от любви и тепла в том объеме, в котором это необходимо. Уиллис хочет оставить этот мир рядом со своими близкими. Он знает Деми достаточно хорошо, чтобы понять, что, хотя ее карьера вновь активно развивается, она чертовски одинока», — цитирует инсайдера Radar Online.

Деми Мур и Брюс Уиллис родили в браке трех дочерей. Актер после развода снова женился — на Эмме Хэминг, которая подарила ему еще двух девочек. Вся эта компания превратилась в одну семью задолго до болезни Брюса, а теперь особенно сплотилась.

Ранее, писал 5-tv.ru, жена Брюса Уиллиса рассказала о первых симптомах его болезни.