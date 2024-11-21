На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Любавы

Фото, видео: 5-tv.ru

У пятилетней девочки — детский церебральный паралич.

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Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». Наша помощь нужна пятилетней Любаве из Нижневартовска. У девочки — ДЦП. Из-за этого она не может нормально двигаться. Каждое действие дается с огромным трудом.

Улучшить состояние ребенка может операция стоимостью один миллион 200 тысяч рублей. Помочь семье собрать деньги можете вы — зрители «Пятого канала». Для этого отправьте СМС-сообщение на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

В большой и дружной семье пятилетняя Любава — младшая. У нее есть еще три сестренки и брат. Малышка родилась раньше срока. Два месяца лежала в кувезе на ИВЛ, но потом начала дышать сама.

«Сказали, что просто будем наблюдать вес, что шансов мало на хорошую жизнь ребенка, что возможно не слышит, не видит. Сказали — держитесь, жизнь покажется тяжелой и длинной, потому что сердечко, слова богу, хорошо работает, а вот с остальным — беда», — вспоминает Светлана Банникова, мама Любавы.

Зрение и слух сохранились, к двум годам Любава заговорила. С интеллектом все в порядке. Но из-за гипоксии и ишемии при рождении, Любаве поставили диагноз ДЦП.

«Естественно, с движением не получается. Не можем нормально ходить, стоять и держать баланс. Ей хочется прыгать, это, конечно, невозможно», — рассказывает Светлана Банникова.

Вся жизнь Любавы — это череда курсов реабилитации: занятия с логопедом, психологом и другими врачами. Нейрохирурги говорят, что девочке может помочь селективная дорсальная ризотомия — операция, которая позволит ножкам расслабиться.

«Мы идем между дужками позвонков, заходим в спинномозговой канал ниже спинного мозга, где все корешки и двигательные, и чувствительные идут одним пучком. В этом пучке мы отделяем чувствительные от двигательных корешков и работаем только на чувствительных», — объясняет доктор медицинских наук, заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева Дмитрий Зиненко.

После этого предстоит долгая реабилитация, но шансы на то, что Любава сможет не только ходить, но и танцевать, как мечтает, очень велики. Вот только стоимость такого лечения 1 200 000 рублей — для многодетной семьи сумма огромная. Вся надежда только на помощь неравнодушных людей.

Мы с вами, все вместе, можем подарить Любаве возможность заниматься карате, стать балериной или педагогом. Осталось только сделать первый шаг к этой мечте.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Любаве, обратившись напрямую в благотворительный фонд.