Хочет пахнуть мужчиной: бойфренд Селены Гомес Бенни Бланко не любит мыться

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Продюсер нечасто бывает в душе, зато в кабинете косметолога — регулярно.

Возлюбленный певицы Селены Гомес снова заставил ее поклонников с отвращением морщиться. 36-летний продюсер Бенни Бланко сделал неожиданное признание, касающееся личной гигиены. Мало ему ненависти фанатов за то, что он не Джастин Бибер, парень решил окончательно настроить публику против себя!

Бланко заявил, что редко моется, потому что хочет «пахнуть мужчиной». Кроме того, продюсер уверен, что часто бывать в душе вредно для кожи — мыло разрушает ее защитный барьер. К слову, бойфренд Гомес действительно заботится о своей молодости и красоте, он периодически бывает в кабинете косметолога, о чем радостно сообщает подписчикам. В общем, счастливый обладатель нежной и ухоженной кожи с мужицким душком.

Не зря старается! Бенни Бланко вошел в шорт-лист списка самых сексуальных мужчин по версии журнала People. Но и за это получил порцию хейта от фанатов Гомес. Они и раньше травили звезду за внешность, а теперь еще и возмущаются — какой же он секси?! А эксперты, тем временем, подчеркивают, что продюсер «переосмысляет сексуальность» за счет харизмы и чувства юмора. Впрочем, что бы ни думали о нем пользователи сети… Разве им, а не Селене Гомес, выбирать парня?

Ранее 5-tv.ru выяснял, как Селена Гомес стала миллиардером.