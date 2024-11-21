Погибли 66 человек: Израиль возобновил обстрелы сектора Газа

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Ракеты упали в районе местной больницы.

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по сектору Газа. ЦАХАЛ атаковала район больницы на севере региона. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным портала Al Mayadeen, минимум 66 человек погибли в результате израильских ударов. Известно также, что около 100 человек были ранены.

Конфликт на Ближнем Востоке

Новый виток конфликт на Ближнем Востоке получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Существенная эскалация произошла после массовых взрывов пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль подвергся массированной атаке со стороны Ливана.