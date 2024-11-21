В Москве вручили премию «МедиаБренд»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Телеканал 78 победил в номинации «Региональное промо».

В Москве сегодня назвали лучшие проекты в сфере маркетинга и продвижения современных медиа. Наши коллеги — петербуржский городской телеканал 78 — стали победителями премии «МедиаБренд» в номинации «Лучший проморолик регионального ТВ». Победу обеспечил оригинальный взгляд на достопримечательности Северной столицы и старание авторов сделать так, чтобы зрителя не укачало раньше времени.

Ранее 5-tv.ru писал о выдворении журналиста «Известий» из США. Группа прилетела в США, чтобы освещать президентские выборы. На руках были все документы. Но для местных пограничников это не стало аргументом. У съемочной группы забрали все вещи, допрашивали, требовали пароли от ноутбуков и телефонов. После чего оператору во въезде отказали, отделавшись формальной отговоркой «административные причины».

Как известно, если нужно, правовой беспредел распространяется и на граждан США, которые говорят не то, что нужно. Так, экс-разведчик Скотт Риттер в июне этого года не смог вылететь в Россию для выступления на Петербургском международном экономическом форуме.