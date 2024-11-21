Россия возглавила топ направлений для путешествий на Новый год

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Большую популярность в стране набирают так называемые круизные поезда.

В пресс-центре «Известий» эксперты рассказали, какие поездки этой зимой чаще всего выбирают жители нашей страны. Россия на первом месте.

Тем более, что предложений становится все больше. Например, сегмент авторских туров, вырос на 25-30%. В среднем, одна такая поездка обходится в 100 тысяч, за границу — в два раза дороже.

«Если мы говорим про регионы, то это, в целом, Кавказ, далее уже начинается Териберка, Мурманск, Кольский полуостров. Что нужно отметить, ближе к Новому году картина может поменяться. Ближе к самому Новому году пойдет более высокий спрос на поездки по России. Россия выйдет еще сильнее вперед», — говорит Валерий Бритаус, эксперт Российского союза туриндустрии по туристическим агрегаторам.

Кстати, большую популярность в стране набирают так называемые круизные поезда, на которых можно объехать сразу несколько регионов. Уже организованы маршруты на Байкал, в Красноярск, Хакасию и Дагестан.