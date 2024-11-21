Умер актер сериала «Преступление и наказание» Иван Петков
Фото: ВКонтакте /Иван Петков /ivpetkov
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Артиста кремировали в Санкт-Петербурге.
Актер Иван Петков ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает aif.ru.
Согласно источнику издания, артист умер еще 14 ноября. При этом, причина смерти знаменитости неизвестна.
«Петков Иван ушел из жизни 14 ноября. Кремирован в Санкт-Петербурге», — отмечается в публикации.
Петков родился в Москве 6 июня 1963 года. Дебютировал в кино в 1996-м — исполнил роль мушкетера в сериале «Королева Марго». Тогда партнерами артиста стали Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, Сергей Жигунов, Михаил Боярский и другие выдающиеся актеры.
В фильмографии Ивана Петкова насчитывается 13 работ, среди которых «Достоевский», «Талисман любви», «Майор Гром: Игра», «28 панфиловцев», «Ментовские войны-9» и другие.
В октябре этого года состоялась премьера сериала «Преступление и наказание», в котором актер сыграл свою последнюю роль.
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