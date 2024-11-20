Bloomberg сообщил о первом ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вглубь России

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Руководство Великобритании дало разрешение Киеву на использование дальнобойного оружия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали британское ракеты Storm Shadow для атаки вглубь территории России. Об сообщает Bloomberg.

По данным источника издания, руководство Великобритании дало киевским властям разрешение на использование дальнобойных ракет, однако считает, что данный шаг приведет к эскалации военного конфликта.

Bloomberg пишет, что удар был нанесен на следующий день после атаки на Брянскую область и что целью стали некие «военные объекты на территории РФ», но какие именно, не уточняется.

Ранее СМИ писали, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Причиной такого решения главы Соединенных Штатов называли информацию о якобы «участии войск из КНДР» в специальной военной операции.

К слову, снятие ограничений для Украины бить поставленным оружием вглубь России — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются западные инструкторы, поэтому они фактически сами себе дают добро.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев может применить около 50 ракет ATACMS для удара по территории РФ.