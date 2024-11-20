Суд продлил арест еще четверым обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Они останутся под стражей до 22 февраля 2025 года.

Басманный районный суд Москвы продлил арест Назримаду Лутфуллои*, Якубджони Юсуфзода*, Мухаммаду Зоир Шарипзода*, Джумахону Курбонову*, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд продлил им срок содержания под стражей до 22 февраля 2025 года. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

Ранее было переквалифицировано обвинение другим фигурантам дела. Речь идет о следующих гражданах: Аминчоне*, Диловаре* и Исроиле* Исломовых*, а также Алишере Касимове*. Обвинение изменено на пособничество.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.

Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них заранее подготовили «окно».

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спецслужбы США задержали мужчину, который готовил крупный теракт.

* Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов