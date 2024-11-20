Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадавшие рассказали, как злоумышленникам удалось их «развести».

«Учителя года — 2022» и «Семью года — 2021» обманули в Коми на пять миллионов рублей. Об этом пострадавшие сообщили 5-tv.ru.

Глава семьи и сотрудник школы Михаил Шуктомов признался, что попался на рекламу фишингового сайта, где оставил свои данные. После этого ему перезвонили и рассказали о том, как можно быстро заработать денег.

«Психологи они отличные, поэтому могут найти подход к человеку. Сначала подвели к этому, что можно решить проблемы. Мы сейчас обратились к юристам, консультируемся с ними. Я думаю, что вопрос решим», — говорит Шуктомов.

Он также предостерег всех, кто хочет когда-либо заработать денег с помощью инвестиций или бирж. Михаил убежден, что такие темы нужно изучать подробно, прежде чем пытаться вкладывать деньги.

«Если слышите слова: инвестиции, биржа, брокер кредит, финансовая независимость, финансовое благополучие, то сразу вешайте трубку — это, скорее всего, мошенники. Если хотите на этом заработать, нужно изучить эту тему досконально», — говорит он.

Супруга Михаила — Юлия — не может сдержать эмоций.

«Конечно, сказать, что мы были в шоке — это ничего не сказать. Меня накрыло просто „бетонной плитой“ целого спектра чувств: отчаяния, безнадежности, страха, паники, стыда, в том числе. Конечно, это было ужасно», — говорит она.

Пострадавшие объяснили, что брали кредиты и одалживали деньги у родных, друзей и коллег. Другим пострадавшим является коллега Михаила, который взял на себя кредит в размере больше четырех миллионов рублей.

«Финансовая ситуация на сегодняшний день такова, что муж продолжает работать в школе. Моя зарплата тоже сохранена. Люди собирают огромное количество денег. Это для меня стало настоящим открытием, потому что никто не остался равнодушным», — говорит Юлия.

Пострадавшая уточнила, что все эти деньги пойдут на оплату услуг юристов, и «всех тех людей, которые помогают выйти из этой ситуации».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Вероятней всего, этот способ «не приживется», так как он сложен и финансово затратен для злоумышленников.