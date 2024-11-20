Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После скандальной драки в бане артисту вынесли запрет на определенные действия.

Решение Наро-Фоминского городского суда Москвы в деле против рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, не запрещает ему вести гастрольную деятельность. Об этом адвокат артиста Сергей Жорин рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Но поскольку я отвечаю за юридический вопрос, я могу с уверенностью сказать, что та мера пресечения — запрет определенных действий, — которую вынес суд, не запрещает Алексею заниматься гастрольно-концертной деятельностью», — пояснил Жорин.

Он также отметил, что ему запрещено появляться на месте происшествия, а также контактировать с участниками потасовки и свидетелями.

Жорин подчеркнул, что для выступления на сцене Долматову не требуется просить разрешения у ФСИН.

Дело против Гуфа

В ночь на 23 октября музыканта задержали в банном комплексе в Подмосковье. Артист подрался с братом владельца, который оказался полицейским. Было возбуждено уголовное дело. Долматова также допросили по статье о грабеже, по которой предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.

Наро-Фоминский городской суд Москвы 25 октября избрал в отношении рэпера меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас артист находится в реабилитационном центре, курс лечения которого рассчитан на 28 дней.

После того, как артист завершит курс лечения, ему предстоит продолжить участвовать в расследовании уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Гуфа Айза раскрыла тайну о младшем сыне.