В России представили концепцию Международной ассоциации по фактчекингу

Фото: 5-tv.ru

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Только за текущий год было зафиксировало порядка восьми миллионов фейковых новостей.

ТАСС и АНО «Диалог Регионы» подписали меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу Global Factсhecking Network (GFCN). Документ был утвержден в рамках форума «Диалог о фейках 2.0».

«Что мы предлагаем? Если говорить про цели, то первое — объединение международного фактчекерского сообщества вокруг тех, кто разделяет наши взгляды и ценности. Второе — определение единых стандартов фактчекинга и системное обучение. Третье — внедрение эффективного инструментария для борьбы с фейками», — подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

При этом гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов отметил, что для информационного агентства борьба с фейковыми новостями является исторической миссией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что тема борьбы с фейками очень важна. Она указала, что благополучие всего человечества зависит от того, сможет ли мировое сообщество противостоять этим рискам.

На форуме также сообщили, что АНО «Диалог Регионы» провела расследование и установила, что с 2020 года в России было выявлено 30 миллионов фейковых новостей, при этом восемь миллионов из них — только за текущий год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоммерческая организация «Диалог» создает международный проект по борьбе с недостоверной информацией.