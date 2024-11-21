Уголовное наказание будет грозить за подделку подписей собственников жилья

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Депутаты Петербургского заксобрания предлагают внести соответствующие поправки в УК.

До пяти лет лишения свободы за подделку подписей собственников жилья. С инициативой ужесточить уголовное наказание сегодня выступили депутаты петербургского заксобрания. В городе растет число рейдерских захватов многоэтажек. Одни управляющие компании незаконно смещают другие. Жильцы об этом узнают последними. С подробностями корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

За то, чтобы сменить управляющую компанию, проголосовали 70% собственников этого жилого комплекса на севере Петербурга. По крайней мере, в итоговом документе напротив фамилий стоят полторы тысячи подписей.

И подписи якобы свои жители не узнают, и про общее собрание ничего не слышали. Ровно, как и про свою новую управляющую компанию, которая теперь будет заведовать домом и — главное — собирать деньги.

«Нам сообщили, что происходит рейдерский захват на наш дом. Мы поехали в ГЖИ узнать, что за контора такая „Приморский двор“. Оказалось, что они зарегистрированы только 16 мая — вот только-только появились. Лицензии у них нет. На балансе ни одного дома у них нет. Как они собираются управлять домами — неизвестно», — удивляется жительница Приморского района Петербурга Ольга Нумерищева.

Ни сайта, ни социальных сетей, ни каких-либо официальных контактов. Под данным из открытых источников у компании минимальный уставный капитал — десять тысяч рублей, а генеральным директором числится некий Арслан али Мусаев. В телефонном разговоре он очень удивился, что теперь, оказывается, управляет многоквартирным домом на две с половиной тысячи квартир.

«Вообще, не представляю, как мой номер могли дать и почту. Вы не первый просто мне звоните по этому поводу. Я представления не имею», — говорит директор управляющей компании Арсланали Мусаев.

Директор этот, скорее всего, номинальный. Может, и в Петербурге не был ни разу. Захват управления многоквартирными домами через серые схемы и поддельные подписи — давняя и большая проблема всей коммунальной сферы России.

«Это же не первый случай, когда одно ТСЖ переходило фактически в ведение управляющей компании. Платежи, счета уходили на фиктивные фирмы и потом у нас задолженность за водоснабжение, а люди платили по квитанциям…» — объяснил кандидат юридических наук Елена Маркова.

Чем больше дом, тем сильнее битва за него может развернуться.

— Сколько денег проходит через вашу управляющую компанию, в среднем, в месяц? — спрашивает корреспондент.

— Например, за однокомнатную выходит порядка шести тысяч в месяц, за двухкомнатную — до десяти тысяч. 2200 квартир. Можно посчитать, сколько… — отвечает жительница Приморского района Петербурга Ольга Нумерищева.

— Около двух миллионов в месяц, получается… — считает корреспондент.

— Примерно, — соглашается женщина.

За подделку документов предусмотрена уголовная ответственность, но дела заводят крайне редко.

— Место сбора бюллетеней может быть обозначено как почтовый ящик или непосредственно, например, картонная даже иногда коробка. Достаточно сложно отследить умысел, — объясняет Алла Бредец, руководитель РЦОК НП «ЖКХ Контроль».

— Кто туда эти бюллетени с поддельными подписями забросил — поди, докажи, — делает вывод корреспондент.

— Все верно, — подтверждает женщина.

Депутаты петербургского парламента предлагают дополнить уголовный кодекс новой профильной статьей — за подделку подписей и фальсификацию протоколов общего собрания. Любое умышленное искажение результатов голосования жильцов — уже преступление.

«Охранительная функция — раз, второе — это возможность более четко квалифицировать преступление и устанавливать ответственность, которая будет распространяться на всех участников процесса: кто подписывал, кто фальсифицировал, кто по сговору группой лиц, умышленно и так далее», — перечисляет депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

Документ после рассмотрения в Петербурге направят в Госдуму. Если изменения в уголовный кодекс будут приняты, за махинации с управлением многоквартирными домами будет грозить либо крупный штраф, либо срок — до пяти лет. Но вину и умысел еще нужно будет доказать.